PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Версия 2021: в Украине снова ввели адаптивный карантин

В Украине 17 февраля ввели адаптивный карантин, поделив страну на зоны.

Версия 2021: в Украине снова ввели адаптивный карантин

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства.

Правила адаптивного карантина в Украине вступят в силу 24 февраля.

Согласно решению Кабмина, карантин в стране продолжили до 30 апреля 2021 года.

Страну вновь поделят на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Если в регионе Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС устанавливает правила красной зоны, то на территории региона вводятся аналогичные ограничениям, которые были установлены с 8 по 25 января 2021 года.

Когда документ вступит в силу, то в Украине во всех регионах будут действовать правила желтой карантинной зоны:

  • разрешается проведение массовых мероприятий при условии, что для одного человека предусматривается 4 кв. м. или заполненность зала на 50%.
  • проведения матчей, командных игровых видов спорта, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест.
  • кафе и рестораны смогут работать до 24.00.

 

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка