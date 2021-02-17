В Украине 17 февраля ввели адаптивный карантин, поделив страну на зоны.
Соответствующее решение было принято во время заседания правительства.
Правила адаптивного карантина в Украине вступят в силу 24 февраля.
Согласно решению Кабмина, карантин в стране продолжили до 30 апреля 2021 года.
Страну вновь поделят на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
Если в регионе Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС устанавливает правила красной зоны, то на территории региона вводятся аналогичные ограничениям, которые были установлены с 8 по 25 января 2021 года.
Когда документ вступит в силу, то в Украине во всех регионах будут действовать правила желтой карантинной зоны:
- разрешается проведение массовых мероприятий при условии, что для одного человека предусматривается 4 кв. м. или заполненность зала на 50%.
- проведения матчей, командных игровых видов спорта, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест.
- кафе и рестораны смогут работать до 24.00.