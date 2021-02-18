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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Вели обстрел из минометов и гранатометов: оккупанты четыре раза нарушили режим тишины

За прошедшие сутки, 17 февраля, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Донбас, ООС

Неподалеку Новомихайловки российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Славное боевики применили автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

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У Южного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Шумев оккупанты провели обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

18 февраля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Нарушения на Донбассе

Представители ОБСЕ зафиксировали в зоне ООС за сутки 39 нарушений режима прекращения огня. Так, во вторник, 16 февраля, десять нарушений произошло в Донецкой области и 29 — на Луганщине.

По их данным, в Донецкой области зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня, в том числе восемь взрывов (семь неопределенного происхождения и один разрыв боеприпаса с вооружения неустановленного происхождения).

Источник: Штаб ООС

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