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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 39 нарушений за сутки

Представители ОБСЕ зафиксировали в зоне проведения операции Объединенных сил за сутки 39 нарушений режима прекращения огня. Так, во вторник, 16 февраля, десять нарушений произошло в Донецкой области и 29 — на Луганщине.

ОБСЄ

Такие данные сообщается в ежедневном отчете, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ 17 февраля.

По данным ОБСЕ, в Донецкой области зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня, в том числе восемь взрывов (семь неопределенного происхождения и один разрыв боеприпаса с вооружения неустановленного происхождения).

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Все нарушения произошли южнее Донецкой фильтровальной станции, а также к северу от участка разведения в районе Петровского (41 км к югу от Донецка).

На Луганщине ОБСЕ зафиксировали за сутки 29 нарушений, из них 20 произошли вблизи Станицы Луганской.

17 февраля представители миссии обнаружили только одно нарушение режима прекращения огня, а 15 февраля — 26 на Луганщине.

Кроме того, в ОБСЕ отметили, что неподалеку участка разведения сил в районе Петровского рядом с патрулем миссии произошел взрыв.

Сутки на Донбассе

По данным штаба ООС, на Донбассе 16 февраля было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку Красногоровки. Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку Водяного, что на Приазовье.

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