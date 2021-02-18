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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Вели обстріл з мінометів і гранатометів: окупанти чотири рази порушили режим тиші

Впродовж минулої доби, 17 лютого, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Донбас, ООС

Неподалік Новомихайлівки російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Славне бойовики застосували автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

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Біля Південного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а неподалік Шумів окупанти здійснили обстріл українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

18 лютого порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Порушення на Донбасі

Представники ОБСЄ зафіксували у зоні ООС за одну добу 39 порушень режиму припинення вогню. Так, у вівторок, 16 лютого, десять порушень сталося у Донецькій області та 29 – на Луганщині.

За їхніми даними, у Донецькій області зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню, зокрема вісім вибухів (сім невизначеного походження та один розрив боєприпасу з озброєння невстановленого походження).

Джерело: Штаб ООС

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