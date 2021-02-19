Пятая сессия Верховной Рады IX созыва начнется 19 февраля в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

В пятницу народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов. В частности чиновники обсудят внесение изменений в закон Украины О судоустройстве и статусе судей и некоторых законов по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Также будет час вопросов к правительству об итогах заседания Совета ассоциации Украина — ЕС, которое состоялось 11 февраля 2021 года.

Чиновники рассмотрят изменения в законе Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы. Также будут обсуждать предотвращение незаконной охоты.

Нардепы рассмотрят изменения относительно идентификации военнослужащих Национальной гвардии Украины во время исполнения профессиональных обязанностей по охране общественной безопасности.

Также не обделят вниманием и обсудят изменения в статьи 118 и 121 Кодекса гражданской защиты по повышению размеров денежной помощи лицам рядового или начальствующего состава службы гражданской защиты.

Судьей КСУ назначили кандидата Слуги народа

Верховная Рада Украины назначила судьей Конституционного суда Виктора Кичуна, которого выдвинула фракция Слуга народа.

На эту должность по квоте парламента также претендовали трое политиков. Юрий Павленко выдвигался на должность от фракции ОПЗЖ, Ольга Боднар-Петровская — от Батькивщины и Руслан Сидорович — от Голоса.