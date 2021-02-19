П’ята сесія Верховної Ради IX скликання розпочнеться 19 лютого о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

У п’ятницю народні депутати розглянуть низку законопроектів. Зокрема чиновники обговорять внесення змін до закону України Про судоустрій і статус суддів та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Також буде година запитань до уряду про підсумки засідання Ради асоціації Україна – ЄС, яке відбулося 11 лютого 2021 року.

Урядовці розглянуть зміни в законі України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Також обговорюватимуть запобігання незаконного полювання.

Нардепи розглянуть зміни щодо ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України під час виконання професійних обов’язків з охорони громадської безпеки.

Також не обділять увагою та обговорять зміни до статей 118 та 121 Кодексу цивільного захисту щодо підвищення розмірів грошової допомоги особам рядового або начальницького складу служби цивільного захисту.

Суддею КСУ призначили кандидата Слуги народу

Верховна Рада України призначила суддею Конституційного суду Віктора Кічуна, якого висунула фракція Слуга народу.

На цю посаду за квотою парламенту також претендували троє політиків. Юрій Павленко висувався на посаду від фракції ОПЗЖ, Ольга Боднар-Петровська – від Батьківщини та Руслан Сидорович – від Голосу.