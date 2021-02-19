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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Госстрахование и академическая добродетель: повестка дня Рады 19 февраля

В пятницу, 19 февраля, народные депутаты Украины соберутся на традиционное пленарное заседание Верховной Рады. На рассмотрении будет ряд важных документов, в частности законопроект о государственном социальном страховании на случай безработицы.

Верховная Рада

Факты ICTV подготовили повестку дня Верховной Рады на 19 февраля 2021 года.

Заседание Верховной Рады 9 созыва — повестка дня

Среди прочего 19 февраля парламентарии рассмотрят:

  • закон №3115 и 3115-1 об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы;
  • законопроект №3790 относительно обеспечения прозрачности в добывающих отраслях;
  • внесение изменений в закон Украины О Национальной гвардии Украины;
  • внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины (изменение названия государственного праздника День защитника Украины на День защитников Украины);
  • закон №3758 по академической добродетели — планируется установить проверку лиц, назначаемых на должность руководителей учебных заведений, на соблюдение академической добродетели;
  • повышение размеров пособий лицам рядового или начальствующего состава службы гражданской защиты.

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Закон о растаможке евроблях

18 февраля Верховная Рада приняла законопроект о растаможке евроблях. Проект закона №4643-д предусматривает упрощенную систему таможенного оформления автомобилей на европейских номерах.

Такое решение поддержал президент Украины Владимир Зеленский, назвав его “разумным компромиссом”.

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