В пятницу, 19 февраля, народные депутаты Украины соберутся на традиционное пленарное заседание Верховной Рады. На рассмотрении будет ряд важных документов, в частности законопроект о государственном социальном страховании на случай безработицы.
Факты ICTV подготовили повестку дня Верховной Рады на 19 февраля 2021 года.
Заседание Верховной Рады 9 созыва — повестка дня
Среди прочего 19 февраля парламентарии рассмотрят:
- закон №3115 и 3115-1 об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы;
- законопроект №3790 относительно обеспечения прозрачности в добывающих отраслях;
- внесение изменений в закон Украины О Национальной гвардии Украины;
- внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины (изменение названия государственного праздника День защитника Украины на День защитников Украины);
- закон №3758 по академической добродетели — планируется установить проверку лиц, назначаемых на должность руководителей учебных заведений, на соблюдение академической добродетели;
- повышение размеров пособий лицам рядового или начальствующего состава службы гражданской защиты.
Закон о растаможке евроблях
18 февраля Верховная Рада приняла законопроект о растаможке евроблях. Проект закона №4643-д предусматривает упрощенную систему таможенного оформления автомобилей на европейских номерах.
Такое решение поддержал президент Украины Владимир Зеленский, назвав его “разумным компромиссом”.