21 ноября 2013 года в центре Киева на Майдане Независимости собралось несколько сотен украинцев, чтобы выразить несогласие с решением правительства и президента Виктора Януковича, которое перечеркивало наше европейское будущее.

Тогда украинцы показали всему миру, что готовы защищать европейские ценности и свободы.

Сегодня же Украина отмечает 12 лет Революции Достоинства. День Достоинства и Свободы учрежден указом президента Украины №872/2014 от 13.11.2014 года.

Факты ICTV вспоминают хронологию событий и рассказывают, как революции, и Евромайдан в том числе, стали индикаторами изменений в обществе.

Причины Евромайдана

Главной причиной выхода людей на Майдан Независимости было нежелание Януковича и правительства подписывать Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Однако недовольство людей усилили и следующие факторы:

рост влияния олигархов на политические процессы в Украине;

дрейф на возвращение Украины под влияние России;

восстановление президентско-парламентской республики, что привело к фактической узурпации власти Януковичем

принятие Верховной Радой так называемого закона Кивалова — Колесниченко, который расширил использование региональных языков, в частности русского;

рост коррупции, упадок экономики, уменьшение золотовалютных резервов;

Украина в международном рейтинге прав и свобод опустилась до категории частично свободной страны;

подписание так называемых Харьковских соглашений, которые продлевали пребывание Черноморского флота РФ в Севастополе на 25 лет.

Хронология основных событий на Евромайдане

21 ноября 2013 года. Все началось с публикации в Facebook журналиста Мустафы Найема, который призвал киевлян выйти на Майдан. Причиной призыва была остановка подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Он призвал людей брать зонтики, кофе и друзей. То есть акция должна была быть полностью мирной.

Впоследствии журналист сообщил, что людей собралось более 500 и они продолжали приходить.

24 ноября на Майдане Независимости состоялось первое Народное вече. Люди требовали отставки правительства Николая Азарова и принятия евроинтеграционных законов.

29 ноября на саммите Восточного партнерства ЕС стало известно, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом не подпишут.

30 ноября ночью подразделения милиции устроили силовой разгон студентов. По официальным данным, пострадали по меньшей мере 37 митингующих, еще 35 задержали. На следующий день сотни тысяч неравнодушных украинцев вышли поддержать активистов и требовали наказания виновных в кровавом разгоне.

1 декабря произошли столкновения с милицией возле Администрации президента. Тогда травмы получили более 150 человек, среди которых много журналистов.

8 декабря на Народное вече собралось уже более 1 млн украинцев. В правительственном квартале повалили памятник Ленину.

11 декабря ночью бойцы подразделения Беркут и внутренние войска пытались силой разогнать митингующих — окружили людей со стороны Дома профсоюзов и ул. Институтской. Впервые со времен татаро-монгольского нашествия Михайловский Златоверхий монастырь в течение нескольких часов бил в колокола — люди шли на тот колокол.

13 декабря Виктор Янукович встретился с лидерами оппозиции и объявил о введении моратория на силовые действия.

Новый 2014 год на Майдане встретило несколько сотен тысяч украинцев. Люди пели гимн.

16 января Верховная Рада приняла позорный пакет законов, которые в народе назвали диктаторскими. Голосование проходило с нарушением регламента — просто поднятием руки. Так называемые законы предусматривали расширение возможностей по наказанию протестующих.

19 января люди собрались на Майдане Независимости, чтобы выразить возмущение диктаторским законам. Часть протестующих пошли к Верховной Раде. Однако дорогу им перекрыли беркутовцы. Люди попытались прорвать кордон, подожгли милицейский автобус, бросали в силовиков брусчатку и коктейли Молотова. В ответ Беркут применил резиновые пули, водометы, шумовые гранаты. По данным медиков Евромайдана, 19-20 января на ул. Грушевского ранения получили 1 400 человек.

22 января на Майдане погибли первые активисты: армянин Сергей Нигоян, белорус Михаил Жизневский. В лесу под Киевом нашли тело со следами пыток львовянина Юрия Вербицкого.

23 и 24 января протесты распространились по регионам. В Тернополе, Львове, Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком митингующие зашли в здания областных госадминистраций. В то же время в Донецке, Луганске и Харькове прошли митинги и в поддержку власти.

28 января премьер-министр Николай Азаров подал в отставку. Парламент аннулировал большинство диктаторских законов.

18 февраля в ходе столкновений силовики убили из огнестрельного оружия более 20 человек.

19 февраля загорелся Дом профсоюзов. Потушили пожар только на следующий день.

20 февраля майдановцы начали продвигаться по Институтской. Силовиков оттеснили к Октябрьскому дворцу. Именно там отряд спецназа открыл огонь по митингующим. В тот день погибли и получили смертельные ранения 48 человек и 4 сотрудника органов внутренних дел.

В ночь с 21 на 22 февраля Виктор Янукович на вертолете бежал из Межигорья в Харьков. До этого четыре дня из его резиденции вывозили ценное имущество. 22 февраля Янукович дал свое последнее интервью на территории Украины, в котором заявил, что не намерен покидать страну. 28 февраля он уже провел первую пресс-конференцию в России — в Ростове-на-Дону.

23 февраля Верховная Рада проголосовала за постановление О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины. Выборы назначили на 25 мая 2014 года.

Как закалялась украинская национальная идея

В комментарии Фактам ICTV кандидат политических наук, доцент Киевского национального университета им. Т. Шевченко Игорь Рейтерович говорит, что переломные процессы в украинском обществе начали формироваться еще до создания Советского Союза.

Так, после веков безгосударственности украинцы наконец смогли создать свое независимое государство — в 1917 году появилась Украинская Народная Республика (УНР). Большевики были против. В течение 1917-1921 годов длилась большевистско-украинская война, которая, к сожалению, для украинцев закончилась поражением.

Но желание украинцев быть независимыми на протяжении XX века никуда не исчезало. Так, во время Второй мировой войны за украинскую независимость и восстановление государственности боролись ОУН и УПА. Далее в период десталинизации появились шестидесятники — поколение украинской интеллигенции, которая выступала оппозицией к советской власти. Шестидесятники хотели модернизации статуса Украины и советской системы — потому что на бумаге все выглядело хорошо — одна из самых демократических конституций — а в реальности все видели совершенно противоположное.

— А вот при Горбачеве, как следствие тех диссидентских движений, появилось четкое понимание, что не Союз надо модернизировать, а, собственно, надо получать независимость Украины, — отмечает Игорь Рейтерович.

То есть украинцы уже не хотели себя видеть в составе Советского Союза. Хотя в то время для довольно широкой общественности все это произошло внезапно.

Так, британский политолог Эндрю Уилсон в своей книге The Ukrainians: Unexpected Nation (Украинцы: Неожиданная нация) рассказывает об истории становления народа Украины, о том, что долгое время наша идентичность должна была развиваться в пределах государств других народов. Поэтому вполне логично, что даже в 2000-х в Европе многие не знали об Украине — крупнейшей стране континента с населением в 50 миллионов человек.

— И вдруг в начале 90-х, за очень короткий промежуток времени, огромное количество людей сразу скажут, что хотят независимости, и выступят за эту независимость. Как-то все было неожиданно, в том числе и для Михаила Горбачева, да и для Соединенных Штатов, — отмечает политолог Игорь Рейтерович.

На Западе просто не ожидали, что одна из советских республик настолько решительно заявит о себе. По мнению Игоря Рейтеровича, вполне возможно, что если бы не Украина, то Советский Союз и не распался бы.

Политическая верхушка Советского Союза в период горбачевского правления не верила, что украинцы будут готовы монолитно выступить за свою независимость. В СССР уже готовили Новый союзный договор, который заменил бы документ 1922 года об образовании Советского Союза. Это должно было бы спасти и реформировать Союз. Подписать договор между РСФСР и рядом союзных республик планировали 20 августа 1991 года. Но помешал августовский путч — неудачная попытка отстранить от власти генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.

Кстати, и сам Горбачев до конца делал все, чтобы Союз сохранился и никакие республики независимость не получили, говорит Игорь Рейтерович. Свои тезисы Горбачев пересказывал президенту США Джорджу Бушу, а тот потом в Киеве высказывался об опасности национализма и что не надо отсоединяться от Москвы.

Сергей Плохий, профессор украинской истории в Гарварде, в книге “Последняя империя. Упадок и крах Советского Союза” и историк Александр Зинченко в книге “Как украинцы разрушили империю зла” четко описали, как произошел распад Советского Союза и что как раз ключевая роль принадлежала Украине.

Первые 10 лет независимости

В течение 90-х годов для украинцев вопрос присоединения к Евросоюзу не был актуальным. Народ был сосредоточен на элементарном выживании: где взять деньги и что поесть.

Но как только жизнь начала налаживаться, сразу же в обществе появились разговоры о перспективах присоединения к ЕС. Украинцы смотрели на страны, которые уже присоединились к Евросоюзу, как туда активно пытаются интегрироваться государства Центрально-восточной Европы. Евроинтеграцию Украины поддерживал второй президент Леонид Кучма.

Так, в июле 1997 года подписали Хартию об особом партнерстве между Украиной и НАТО, что стало большим шагом в направлении Запада.

Европа снова открыла для себя Украину

В 2004 году в Украине вспыхнула Оранжевая революция. Людей возмутили массовые фальсификации на президентских выборах в пользу Виктора Януковича.

В этот период мир снова увидел, что Украина способна проводить революции мирно, без крови. Например, в свое время в России передел власти закончился тем, что президент Борис Ельцин расстрелял Белый дом в Москве из танков.

У народа к новому президенту Виктору Ющенко были слишком высокие ожидания, которые, как потом решил этот самый народ, президент не оправдал.

— Президент Виктор Ющенко, по моему мнению, сделал больше всего именно для осознания украинцами своей идентичности. Его много критиковали, да и продолжают критиковать, что он где-то политически слабый, что из-за него к власти пришел Янукович. Однако именно Ющенко взялся за политику восстановления национальной памяти о Голодоморе, возрождение Художественного арсенала как центра культурной жизни Киева. Многие трагические страницы истории Украины впервые начали чествовать на государственном уровне, — отмечает Игорь Рейтерович.

По мнению политолога, именно Ющенко четко показал украинцам, что они украинцы. И именно за это он безусловно заслуживает большого уважения.

Об Украине в мире заговорили после победы певицы Русланы на Евровидении в 2004 году, а затем и после проведения у нас футбольного чемпионата Евро-2012.

Революция Достоинства и большая война

В близком окружении президента Виктора Януковича существовал определенный консенсус, что Украине надо двигаться в Европу. Так, Ринат Ахметов имел огромное количество компаний и заводов в Европейском Союзе. Вот ему как раз европейская интеграция была очень выгодна. И для экономики это было выгодно, говорит политолог.

Он отмечает, что экономика Украины, которая поднялась при Кучме, собственно поднялась за счет цен на металлы, которые мы много продавали в Европу. Поэтому Янукович сначала думал, что он продолжит политику Леонида Кучмы. Хотя и о сближении с Россией Янукович тоже не забывал.

— Но потом россияне через окружение Януковича навязали ему совершенно противоположную позицию, которая ему на самом деле была близка. Янукович хотел править долго. После прихода к власти в 2010-м он сразу начал готовиться к следующим выборам в 2015 году. Но его местечковость, рагулизм, его желание просто хорошо жить и ни о чем не думать, сыграли с ним злую шутку, — отмечает Игорь Рейтерович.

Если бы тогда Янукович уперся рогом, не слушал Николая Азарова, пошел бы против давления России, то все бы было иначе. Для украинцев он был специфическим, но люди бы понимали, что он за них. И вполне вероятно, что на следующих выборах Янукович получил бы поддержку значительной части граждан Украины, считает политический эксперт.

А когда украинцы поняли, что Янукович не собирается двигаться в сторону Европы, возникло вполне справедливое опасение, что он забирает достойное будущее у народа. Поэтому люди вышли на мирный протест, но власть решила все подавить силой и кровью.

А дальше аннексия Крыма и начало войны на Донбассе дали украинцам окончательное понимание, что с Россией у нас разные пути.

Сейчас в Украине уже четвертый год продолжается полномасштабная война. По словам Игоря Рейтеровича, к счастью, в Украине достаточно людей, которые понимают цену Революции Достоинства, войны с 2014 года, которые понимают, что пойти на уступки кремлевскому диктатору Путину будет просто огромной ошибкой.

— Я думаю, что вряд ли есть люди, которые от войны не устали. Но когда им говорят, что тогда идем на уступки, то все сразу отвечают — нет, мы еще будем терпеть. Согласно последним опросам, более 60% граждан сказали, что готовы терпеть сколько надо. То есть определенный запас прочности у украинского общества еще есть. И он достаточно большой на самом деле, — отмечает Игорь Рейтерович.

Даже если кто-то говорит о необходимости какого-то перемирия, это же не означает признания за Россией оккупированных территорий. То есть будет идти речь о том, что эти территории останутся временно оккупированными, а мы все равно будем пытаться их вернуть.

Как менялась поддержка евроинтеграционных стремлений

Если во время Революции Достоинства около половины украинцев хотели присоединения к ЕС, то за время полномасштабной войны быть частью Евросоюза хотят более 80%.

В Украине еще могут быть революции

Политолог Игорь Рейтерович предполагает, что после нашей победы в Украине возможны “электоральные революции” — без оружия, без выхода на майдан.

— Я думаю, когда будут выборы, мы увидим очень много новых лиц. И власть очень сильно обновится, и это будет опять таки своеобразная электоральная революция. Украинцы будут стремиться к переменам, — заключает политолог Игорь Рейтерович.

Борьба за нашу свободу и суверенитет началась 12 лет назад на Майдане Независимости. Благодаря непокорности мы выиграли тот первый бой, однако большая победа еще впереди.

