Международный день родного языка ежегодно отмечается 21 февраля. Праздник установили в ноябре 1999 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного разнообразия.

21 февраля 1952 года в Бангладеш пакистанские власти жестоко разогнали акцию протеста против правительственного запрета на использование бенгальского языка. После провозглашения независимости Бангладеша в 1971 году этот день отмечают в стране как день погибших за родной язык.

Поэтому ЮНЕСКО предложила именно 21 февраля отмечать Международный день родного языка.

Чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете украинский язык, Факты ICTV создали тест с каверзными вопросами.

В Украине с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания перешла на государственный язык, то есть с посетителями должны общаться на украинском.

Это предусмотрено законом о языке, который Рада приняла в 2019 году.

Персонал может обслуживать клиентов на другом языке только по их просьбе.

В то же время с момента вступления в силу положений закона по обслуживанию на украинском языке уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень получил уже более 600 жалоб о нарушении прав граждан.