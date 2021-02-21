Міжнародний день рідної мови щорічно відзначають 21 лютого. Свято встановили у листопаді 1999 року на Генеральній конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовного та культурного різноманіття.

21 лютого 1952 року у Бангладеш пакистанська влада жорстоко розігнала акцію протесту проти урядової заборони на використання бенгальської мови. Після проголошення незалежності Бангладеш у 1971 році цей день відзначають у країні як день загиблих за рідну мову.

Тому ЮНЕСКО запропонувала саме 21 лютого відзначати Міжнародний день рідної мови.

Аби перевірити, наскільки добре ви знаєте українську мову, Факти ICTV створили тест з каверзними запитаннями.

В Україні з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування перейшла на державну мову, тобто з відвідувачами мають спілкуватися українською.

Це передбачено законом про мову, який Рада ухвалила у 2019 році.

Персонал може обслуговувати клієнтів іншою мовою лише на їхнє прохання.

Водночас з моменту набуття чинності положень закону щодо обслуговування українською мовою уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь отримав вже понад 600 скарг щодо порушення прав громадян.