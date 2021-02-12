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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Говорите на украинском: языковой омбудсмен получил более 600 жалоб от граждан

В течение месяца, с 16 января по 11 февраля 2021 года, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь получил 605 жалоб о нарушении прав граждан.

Говорите на украинском: языковой омбудсмен получил более 600 жалоб от граждан

Больше всего сообщений касается отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов.

На что жаловались украинцы:

  • 281 обращение — отсутствие украинской версии интернет-сайтов;
  • 126 обращений — препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания.

Кроме того, поступает информация о том, что депутаты местных советов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья не пользуются государственным языком.

Откуда поступают обращения:

  • Киев и Киевская область — 276;
  • Луганская — 7;
  • Николаевская — 6;
  • Донецкая — 4;
  • Тернопольская — 4;
  • Херсонская — 2;
  • Ровенская — 2;
  • Ивано-Франковская — 2;
  • Закарпатская — 2;
  • Хмельницкая — 2.
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Переход сферы обслуживания на украинский: Креминь призвал бизнес соблюдать закон

Обслуживание на украинском языке

С 16 января 2021 года представители сферы обслуживания в Украине должны общаться с посетителями на украинском языке.

Рада приняла закон о языке еще в 2019 году, однако некоторые положения вступили в силу только сейчас.

Подробнее об обслуживании на украинском языке в заведениях Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Уполномоченный по защите государственного языка

Фото: Pixabay

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