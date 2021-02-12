В течение месяца, с 16 января по 11 февраля 2021 года, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь получил 605 жалоб о нарушении прав граждан.
Больше всего сообщений касается отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов.
На что жаловались украинцы:
- 281 обращение — отсутствие украинской версии интернет-сайтов;
- 126 обращений — препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания.
Кроме того, поступает информация о том, что депутаты местных советов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья не пользуются государственным языком.
Откуда поступают обращения:
- Киев и Киевская область — 276;
- Луганская — 7;
- Николаевская — 6;
- Донецкая — 4;
- Тернопольская — 4;
- Херсонская — 2;
- Ровенская — 2;
- Ивано-Франковская — 2;
- Закарпатская — 2;
- Хмельницкая — 2.
Обслуживание на украинском языке
С 16 января 2021 года представители сферы обслуживания в Украине должны общаться с посетителями на украинском языке.
Рада приняла закон о языке еще в 2019 году, однако некоторые положения вступили в силу только сейчас.
Подробнее об обслуживании на украинском языке в заведениях Украины читайте на Фактах ICTV.