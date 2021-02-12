В течение месяца, с 16 января по 11 февраля 2021 года, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь получил 605 жалоб о нарушении прав граждан.

Больше всего сообщений касается отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов.

На что жаловались украинцы:

281 обращение — отсутствие украинской версии интернет-сайтов;

126 обращений — препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания.

Кроме того, поступает информация о том, что депутаты местных советов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья не пользуются государственным языком.

Откуда поступают обращения:

Киев и Киевская область — 276;

Луганская — 7;

Николаевская — 6;

Донецкая — 4;

Тернопольская — 4;

Херсонская — 2;

Ровенская — 2;

Ивано-Франковская — 2;

Закарпатская — 2;

Хмельницкая — 2.

Обслуживание на украинском языке

С 16 января 2021 года представители сферы обслуживания в Украине должны общаться с посетителями на украинском языке.

Рада приняла закон о языке еще в 2019 году, однако некоторые положения вступили в силу только сейчас.

Подробнее об обслуживании на украинском языке в заведениях Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Уполномоченный по защите государственного языка