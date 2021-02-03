Обслуживание на украинском языке — сколько процентов украинцев поддерживают закон

Более 60% украинцев поддерживают действующую норму закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которая начала действовать с 16 января 2021 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые проводил Киевский международный институт социологии в период с 27 января по 1 февраля.

Действующую норму закона поддерживают 61,7% украинцев, не поддерживают — 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением.

Больше всего норму по обслуживанию на украинском языке поддерживают жители Запада и Центра (79,4% и 66,2% соответственно), меньше всего — на Востоке Украины (38,8%, тогда как 55,8% не поддерживают).

Уровень поддержки закона на Юге составляет 49%, а 46,2% респондентов отметили, что не поддерживают.

На Донбассе языковую норму поддерживают 59,5%, не поддерживают — 32,1%. В то же время, на Донбасс приходится только 84 из 1205 опрошенных респондентов. А опрос проводился только на подконтрольной Украиной территории Донбасса.

С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания в Украине должна перейти на украинский язык во время общении с клиентами. Исключениями может быть только просьба клиента обращаться к ним на другом языке.

Всеукраинский опрос проводился методом личного интервью. Было опрошено 1 205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.