Министерство образования и науки обнародовало рекомендации для учреждений общего среднего образования на время адаптивного карантина с 24 февраля по 30 апреля 2021 года.

С 24 февраля на время действия желтого уровня эпидемической опасности запрещено:

посещать учебные заведения, если на самоизоляции из-за контакта с больным Covid-19 находится более половины соискателей образования и персонала учреждения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) для более чем одной группы (класса), а также в присутствии зрителей (посетителей);

проводить массовые (культурные, спортивные, научные, образовательные, профессиональные тематические и т.д.) мероприятия с участием более одного лица на 4 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или с наполненностью залов более 50% мест в каждом отдельном зале.

В случае установления на территории региона красного уровня запрещается посещать учебные заведения независимо от формы собственности ее соискателями, кроме учащихся учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

В случае дистанционного обучения учебное заведение должно действовать в интересах ребенка, объясняют в Минобразования.

Взаимодействие учителя и учащихся должно быть регулярным и содержательным. Кроме того, лица с особыми образовательными потребностями должны принимать полноценное участие в обучении с обязательным с учетом индивидуальной программы.

Учебное заведение должно регулярно отслеживать результаты обучения учащихся, а также при необходимости оказывать им поддержку в образовательном процессе.

Коммуникация с учениками, которые не могут работать синхронно с классом по уважительным причинам, должна происходить посредством телефонной, почтовой связи и т.п.

Адаптивный карантин в Украине

С 24 февраля по 30 апреля 2021 года введен адаптивный карантин в Украине.

В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения Covid-19.