Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації для закладів загальної середньої освіти на час адаптивного карантину з 24 лютого до 30 квітня 2021 року.

Із 24 лютого на час дії жовтого рівня епідемічної небезпеки заборонено:

відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції через контакт із хворим на Covid-19 перебуває більше половини здобувачів освіти та персоналу закладу;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) для більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

проводити масові (культурні, спортивні, наукові, освітні, професійні тематичні тощо) заходи за участі більше однієї особи на 4 кв. м площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50% місць у кожному окремому залі.

У разі встановлення на території регіону червоного рівня забороняється відвідувати заклади освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім учнів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

У разі дистанційного навчання заклад освіти має діяти в інтересах дитини, пояснюють у Міносвіти.

Взаємодія вчителя та учнів має бути регулярною та змістовною. Крім того, особи з особливими освітніми потребами мають брати повноцінну участь у навчанні з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку.

Заклад освіти має регулярно відстежувати результати навчання учнів, а також за потреби надавати їм підтримку в освітньому процесі.

Комунікація з учнями, які не можуть працювати синхронно з класом із поважних причин, має відбуватися засобами телефонного, поштового зв’язку тощо.

Адаптивний карантин в Україні

Із 24 лютого до 30 квітня 2021 року запроваджено адаптивний карантин в Україні.

Залежно від епідемічної ситуації, на території України в цілому або на території окремих регіонів встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.