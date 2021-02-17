В Україні 17 лютого ввели адаптивний карантин, поділивши країну на зони.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду.

Правила адаптивного карантину в Україні будуть чинності 24 лютого.

Згідно з рішенням Кабміну, карантин у країні продовжили до 30 квітня 2021 року.

Країну знову поділять на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Якщо у регіоні Державна комісія з ТЕБ та НС встановлюватиме правила червоної зони, то на території регіону запроваджуються аналогічні обмеження, які були встановлені з 8 до 25 січня 2021 року.

Коли документ набуде чинності, то в Україні у всіх регіонах діятимуть правила жовтої карантинної зони:

дозволяється проведення масових заходів за умови, якщо для однієї особи передбачатимуть 4 кв. м. або заповненість залу на 50%;

проведення матчів, командних ігрових видів спорту, але з певними обмеженнями щодо кількості заповнених місць;

кафе та ресторани зможуть працювати до 24.00.

Нові правила у карантинних зонах:

У зеленій карантинній зоні скасовуються обмеження.

Жовта зона:

кількість учасників масових заходів – 1 людина на 4 кв.м (на відкритому повітрі), в приміщеннях заповненість залу – не більше 50%;

дозволяється присутність глядачів на матчах професійних спортивних команд – заповненість до 50%;

режим роботи закладів громадського харчування – з 07.00 до 24.00, проте в інший час дозволяється робота на виніс. Крім того, за столиками можуть розміщуватися не більше чотирьох людей.

у кінотеатрах, театрах та інших закладах культури до 50% заповнюваності;

під забороною робота дискотек та нічних клубів;

кількість відвідувачів спортзалів, фітнес-центрів, басейнів – не більше 1 людини на 10 кв.м.

установи освіти припиняють роботу, якщо на самоізоляції понад 50% дітей і персоналу установи;

дозволяється робота готелів;

заборонені планові госпіталізації, проте дозволяється екстрена допомога, допомога вагітним та онкохворим;

заборонено відвідування сторонніми установ соцзахисту;

У громадських місцях заборонено перебувати без маски;

заборонено самовільно залишати місця самоізоляції;

Помаранчева зона

У помаранчевій зоні діють такі самі заборони як і в жовтій, проте вводяться посилені заходи з контролю за дотриманням протиепідемічних заходів. Місцева влада може вводити додаткові обмеження.

Червона зона

У червоній карантинній зоні, крім вище згаданих обмежень, забороняється:

відвідування закладів освіти (виняток – дитячі сади, початкові класи в школах);

обслуговування відвідувачів у кафе, барах, ресторанах;

робота ТРЦ, непродовольчих магазинів та ринків, розважальних закладів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

діяльність спортзалів, фітнес-центрів, басейнів;

робота закладів сфери побутового обслуговування.

Проте варто пам’ятати, що у будь-які карантинній зоні працюватимуть пошта, аптеки, СТО, АЗС, продуктові магазини.