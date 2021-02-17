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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Версія 2021: в Україні знову запровадили адаптивний карантин

В Україні 17 лютого ввели адаптивний карантин, поділивши країну на зони.

Версія 2021: в Україні знову запровадили адаптивний карантин

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду.

Правила адаптивного карантину в Україні будуть чинності 24 лютого.

Згідно з рішенням Кабміну, карантин у країні продовжили до 30 квітня 2021 року.

Країну знову поділять на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Якщо у регіоні Державна комісія з ТЕБ та НС  встановлюватиме правила червоної зони, то на території регіону запроваджуються аналогічні обмеження, які були встановлені з 8 до 25 січня 2021 року.

Коли документ набуде чинності, то в Україні у всіх регіонах діятимуть правила жовтої карантинної зони:

  • дозволяється проведення масових заходів за умови, якщо для однієї особи передбачатимуть 4 кв. м. або заповненість залу на 50%;
  • проведення матчів, командних ігрових видів спорту, але з певними обмеженнями щодо кількості заповнених місць;
  • кафе та ресторани зможуть працювати до 24.00.

Нові правила у карантинних зонах:

У зеленій карантинній зоні скасовуються обмеження.

Жовта зона:

  • кількість учасників масових заходів – 1 людина на 4 кв.м (на відкритому повітрі), в приміщеннях заповненість залу – не більше 50%;
  • дозволяється присутність глядачів на матчах професійних спортивних команд – заповненість до 50%;
  • режим роботи закладів громадського харчування – з 07.00 до 24.00, проте в інший час дозволяється робота на виніс. Крім того, за столиками можуть розміщуватися не більше чотирьох людей.
  • у кінотеатрах, театрах та інших закладах культури до 50% заповнюваності;
  • під забороною робота дискотек та нічних клубів;
  • кількість відвідувачів спортзалів, фітнес-центрів, басейнів – не більше 1 людини на 10 кв.м.
  • установи освіти припиняють роботу, якщо на самоізоляції понад 50% дітей і персоналу установи;
  • дозволяється робота готелів;
  • заборонені планові госпіталізації, проте дозволяється екстрена допомога, допомога вагітним та онкохворим;
  • заборонено відвідування сторонніми установ соцзахисту;
  • У громадських місцях заборонено перебувати без маски;
  • заборонено самовільно залишати місця самоізоляції;

Помаранчева зона

У помаранчевій зоні діють такі самі заборони як і в жовтій, проте вводяться посилені заходи з контролю за дотриманням протиепідемічних заходів. Місцева влада може вводити додаткові обмеження.

Червона зона

У червоній карантинній зоні, крім вище згаданих обмежень, забороняється:

  • відвідування закладів освіти (виняток – дитячі сади, початкові класи в школах);
  • обслуговування відвідувачів у кафе, барах, ресторанах;
  • робота ТРЦ, непродовольчих магазинів та ринків, розважальних закладів;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • діяльність спортзалів, фітнес-центрів, басейнів;
  • робота закладів сфери побутового обслуговування.

Проте варто пам’ятати, що у будь-які карантинній зоні працюватимуть пошта, аптеки, СТО, АЗС, продуктові магазини.

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