Экс-главе Приватбанка Александру Дубилету сообщили о подозрении

Экс-председателю правления Приватбанка Александру Дубилету и еще двум его бывшим сотрудникам вручили подозрение в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, приведшим к растрате 136 млн грн.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

— Следствием установлено, что в декабре 2016 года трое бывших высокопоставленных сотрудников банка, осознавая, что ПАО КБ Приватбанк в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения, — обозначила Венедиктова.

По ее словам, преступный план состоял в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения — индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним.

Также Венедиктова сообщила, что начисление и выплата вознаграждения были запланированы с нарушением требований закона о банках и банковской деятельности.

На самом деле принятое решение кредитного комитета банка о применении начислений и выплат индексированной комиссии было подделано задним числом..

Генпрокурор не назвала фамилий всех экс-сотрудников банка, которым были предъявлены подозрения, но сообщила, что кроме экс-председателя правления, подозрение предъявлены бывшему первому заместителю председателя правления банка. Скорее всего, это Владимир Яценко, который в понедельник пытался покинуть Украину и попасть в Вену.

Также сообщено о подозрении начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица. Вероятно, речь идет о Елене Бичихин.

Генпрокурор согласовала сообщение о подозрении трем экс-сотрудникам Приватбанка 22 февраля по ст. 191, с. 28 и ст. 366 УК Украины.

Дело Приватбанка

В 2016 году состоялась национализация Приватбанка, крупнейшей финансовой компании в Украине. Соответствующее решение приняло правительство.

С тех пор бывшие владельцы банка требуют у государства компенсации за ущерб и заявляют о нарушении закона.