В Раде зарегистрировали законопроект о десоветизации законодательства Украины

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона О десоветизации законодательства Украины с регистрационным №4228.

Этот закон предусматривает отмену более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР. По словам вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, он избавит украинское законодательство от “ненужного мусора”.

— Количество действующих нормативно-правовых актов в Украине уже превышает 1 млн. 90% законопроектов, рассматриваемых Верховной Радой, — это изменения и дополнения в действующее законодательство. Большое количество законов обратно пропорционально их качеству. Если сохранятся такие тенденции, то мы и дальше будем производить огромное количество нормативно-правовых актов, которые не обеспечивают основного — качества украинского законодательства, — сказал Стефанчук.

Первый вице-спикер ВР заявил о необходимости прежде всего избавиться от законодательного “мусора”, потребность в котором уже давно отпала.

— Мною был зарегистрирован законопроект О десоветизации законодательства Украины. Он отменяет более 1 тыс. актов законодательных органов СССР и УССР. Мы уже готовы передать Кабинету министров более 5 тыс. актов СССР и УССР, которые можно признать таковыми, что не применяются на территории Украины, — отметил нардеп.

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Рада поддержала закон о заочном осуждении

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования №2164.

По этому проекту закона состоится урегулирования процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах дел Майдана.