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Факти / Україна
Марія Степанюк |

У Раді зареєстрували законопроект про дерадянізацію законодавства України

У Верховній Раді зареєстрували проект закону Про дерадянізацію законодавства України з реєстраційним №4228.

верховна рада

Цей закон передбачає скасування понад тисячі актів законодавчих органів СРСР та УРСР. За словами віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука, він позбавить українське законодавство від “непотрібного сміття”.

— Кількість чинних нормативно-правових актів в Україні вже перевищує 1 млн. 90% законопроектів, що розглядаються Верховною Радою, – це зміни і доповнення до чинного законодавства. Велика кількість законів обернено пропорційна їхній якості. Якщо збережуться такі тенденції, то ми і надалі будемо проводити величезну кількість нормативно-правових актів, які не забезпечують якості українського законодавства, – сказав Стефанчук.

Перший віце-спікер ВР заявив про необхідність перш за все позбутися законодавчого “сміття”, потреба в якому вже давно відпала.

— Мною було зареєстровано законопроект Про дерадянізацію законодавства України. Він скасовує понад 1 тис. актів законодавчих органів СРСР і УРСР. Ми вже готові передати Кабінету міністрів понад 5 тис. актів СРСР та УРСР, які можна визнати такими, що не застосовуються на території України, – зазначив нардеп.

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Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування №2164.

За цим проектом закону відбудеться врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах справ Майдану.

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