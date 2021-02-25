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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Начинается капремонт Индустриального моста в Киеве: движение ограничат до лета

На Индустриальном путепроводе в Киеве 27 февраля начнется первый этап капитального ремонта. В связи с этим с 7.00 субботы и до 31 мая включительно частично ограничат движение транспорта.

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В КГГА сообщили, что 27 февраля начнутся работы на части путепровода в направлении центра, а на следующей неделе — в направлении Борщаговки.

Параллельно планируется обновление улицы Борщаговской.

До конца весны движение на мосту будет частично ограничено на полторы полосы с двух сторон путепровода.

Для пешеходов также будут ограничения для прохода в сторону центра. Они смогут двигаться по тротуарам моста со стороны станции метро Шулявская.

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Это первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его постройки в 1977 году, то есть почти за 45 лет.

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В конце 2020 года на Шулявском мосту упали три опоры вечернего освещения. Это произошло через год после открытия путепровода.

Мост был на ремонте с начала 2017 года. Его открыл 28 декабря 2019 года мэр Виталий Кличко.

Источник: КГГА

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