На Індустріальному шляхопроводі у Києві 27 лютого розпочнеться перший етап капітального ремонту. У зв’язку з цим з 7.00 суботи і до 31 травня включно частково обмежать рух транспорту.

У КМДА повідомили, що 27 лютого почнуться роботи на частині шляхопроводу в напрямку центру, а наступного тижня – в напрямку Борщагівки.

Паралельно планується оновлення вулиці Борщагівської.

До кінця весни рух мостом буде частково обмежено на півтори смуги з двох сторін шляхопроводу.

Для пішоходів також будуть обмеження для проходу у бік центру. Вони зможуть рухатися тротуарами мосту з боку станції метро Шулявська.

Це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його споруди в 1977 році, тобто майже за 45 років.

Наприкінці 2020 року на Шулявському мосту впали три опори освітлення ввечері. Це сталося через рік після відкриття шляхопроводу.

Міст був на ремонті від початку 2017 року. Його відкрив 28 грудня 2019 року мер Віталій Кличко.