Правоохранители закрыли уголовное производство по делу о блокировании 426 сайтов. Также МВД подаст апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева, которое обязало операторов и провайдеров телекоммуникаций заблокировать доступ пользователей к этим сайтам.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, полиция отозвала также сопроводительное письмо к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, которая и обнародовала 25 февраля список заблокированных сайтов.

По его убеждению, лицам, пострадавшим из-за решения суда, следует подать жалобу на судью Екатерину Плахотнюк в Высший совет правосудия, чтобы выяснить, соответствует ли она занимаемой должности.

Также Антон Геращенко призвал народных депутатов внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, чтобы ввести доследственную проверку заявлений граждан.

Кроме того, заместитель министра МВД просит Верховную Раду урегулировать законодательство об информации, чтобы урегулировать вопрос о деятельности прессы, права на свободу слова и возможности цивилизованной защиты чести и достоинства фигурантов журналистских расследований, если их права нарушены.

Блокировка 426 интернет-сайтов

25 февраля Национальная комиссия по вопросам связи и информатизации опубликовала решение о блокировании 426 интернет-сайтов. В перечень попали мелкие новостные сайты, а также фишинговые страницы.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, заблокировали 426 интернет-сайтов после жалобы гражданина Украины Александра Пана. 17 февраля мужчина пожаловался в полицию, что указанные сайты в разное время обвиняли его в мошенничестве. Впоследствии он обратился в Голосеевский суд с требованием наложить арест на 426 сайтов. 4 февраля судья Екатерина Плахотнюк удовлетворила иск Александра Пана.

После этого решение суда направили в следственную полицию, а также в Национальную комиссию, осуществляющую осударственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Источник: Антон Геращенко