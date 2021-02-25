Правоохоронці закрили кримінальне провадження у справі про блокування 426 сайтів. Також МВС подасть апеляцію на рішення Голосіївського районного суду Києва, яке зобов’язало операторів і провайдерів телекомунікацій заблокувати доступ користувачів до цих сайтів.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, поліція відкликала також супровідний лист до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, яка й оприлюднила 25 лютого список заблокованих сайтів.

На його переконання, особам, які постраждали через рішення суду, слід подати скаргу на суддю Катерину Плахотнюк до Вищої ради правосуддя, щоб з’ясувати, чи відповідає вона займаній посаді.

Також Антон Геращенко закликав народних депутатів внести зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, щоб ввести дослідчу перевірку заяв громадян.

Крім того, заступник міністра МВС просить Верховну Раду врегулювати законодавство про інформацію, щоб врегулювати питання стосовно діяльності преси, права на свободу слово та можливості цивілізованого захисту честі та гідності фігурантів журналістських розслідувань, якщо їхні права порушені.

Блокування 426 інтернет-сайтів

25 лютого Національна комісія з питань зв’язку та інформатизації опублікувала рішення про блокування 426 інтернет-сайтів. До переліку потрапили дрібні новинні сайти, а також фішингові сторінки.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, заблокували 426 інтернет-сайтів після скарги громадянина України Олександра Пана. 17 лютого чоловік поскаржився до поліції, що зазначені сайти в різних час звинувачували його в шахрайстві. Згодом він звернувся до Голосіївського суду з вимогою накласти арешт на 426 сайтів. 4 лютого суддя Катерина Плахотнюк задовольнила позов Олександра Пана.

Після цього рішення суду направили до слідчого поліції, а також до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Джерело: Антон Геращенко