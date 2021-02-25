Украина завершила расследование по делу Burisma, в которым фигурировал Хантер Байден – сын нынешнего президента США Джо Байдена, и не планирует реанимировать закрытое дело.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью изданию The Independent.

Она отметила, что прокуроры в этом деле выполнили свою работу, нет оснований начинать все сначала, тем более что украинские правоохранительные органы не вмешиваются в вопросы геополитики.

– Очень хорошо, что наша страна не была вовлечена в американские выборы. Расследование было начато, потому что были поданы определенные заявления. Вопрос не в уголовной юридической системе здесь. Это геополитика, – добавила генпрокурор.

При этом Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора не получал никаких официальных заявлений относительно необходимости расследования доходов Хантера Байдена в Украине.

– Если будет развитие какой-либо ситуации, наше поведение не будет ничем отличаться сейчас от того, каким оно было перед американскими выборами, когда в последний раз поднимался этот вопрос, – подытожила она.

В сентябре 2019 года возник скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. СМИ писали, что Трамп давил на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Хантер Байден в мае 2014 года стал членом совета директоров Burisma Limited.