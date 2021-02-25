Україна завершила розслідування у справі Burisma, в якій фігурував Хантер Байден – син нинішнього президента США Джо Байдена, і не планує реанімувати закриту справу.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв’ю виданню The Independent.

Вона зазначила, що прокурори у цій справі виконали свою роботу, немає підстав починати все спочатку, тим більше що українські правоохоронні органи не втручаються в питання геополітики.

– Дуже добре, що наша країна не була залучена в американські вибори. Розслідування було розпочато, тому що були подані певні заяви. Питання не в кримінальній юридичній системі тут. Це геополітика, – додала генпрокурор.

Водночас Венедіктова запевнила, що Офіс генпрокурора не отримував жодних офіційних заяв щодо необхідності розслідування доходів Хантера Байдена в Україні.

– Якщо буде розвиток будь-якої ситуації, наша поведінка не буде нічим відрізнятися зараз від тієї, якою вона була перед американськими виборами, коли востаннє піднімалося це питання, – підсумувала вона.

У вересні 2019 року виник скандал навколо розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. ЗМІ писали, що Трамп тиснув на Зеленського, щоб той почав розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера Байдена.

Хантер Байден у травні 2014 року став членом ради директорів Burisma Limited.