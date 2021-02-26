Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс поддержала украинцев в День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя и выложила в Twitter пост с хэштегом Крым это Украина.

Симмонс опубликовала сразу два сообщения на украинском и английском языках в которых заявила, что чтит память всех убитых, раненых и преследуемых.

— Мы чтим память тысяч людей, которые лихо протестовали против позорного захвата РФ украинских земель, — отмечает Симмонс.

Today Ukraine ???????? marks the Day of Resistance to the Occupation of Crimea & Sevastopol. We commemorate the 1000s of people who bravely protested Russia’s disgraceful land-grab from Ukraine, including those killed, injured and prosecuted for daring to say that #CrimeaIsUkraine — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 26, 2021

Позиции Украины в отношении Крыма поддержали также посольство Швейцарии и Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

День крымского сопротивления российской оккупации

26 февраля отмечаем День крымского сопротивления российской оккупации, эту дату официально ввел президент Владимир Зеленский в 2020 году.

Сегодня большой украинский флаг запустят с материковой части страны на оккупированный полуостров.

А 27 февраля в Киеве будет открыта выставка, посвященная Дню сопротивления российской оккупации Крыма.

Источник: Мелинда Симмонс

Фото: Мелинда Симмонс