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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Британия поддержала украинцев в День сопротивления оккупации Крыма

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс поддержала украинцев в День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя и выложила в Twitter пост с хэштегом Крым это Украина.

Британия поддержала украинцев в День сопротивления оккупации Крыма

Симмонс опубликовала сразу два сообщения на украинском и английском языках в которых заявила, что чтит память всех убитых, раненых и преследуемых.

— Мы чтим память тысяч людей, которые лихо протестовали против позорного захвата РФ украинских земель, — отмечает Симмонс.

Позиции Украины в отношении Крыма поддержали также посольство Швейцарии и Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

День крымского сопротивления российской оккупации

26 февраля отмечаем День крымского сопротивления российской оккупации, эту дату официально ввел президент Владимир Зеленский в 2020 году.

Сегодня большой украинский флаг запустят с материковой части страны на оккупированный полуостров.

А 27 февраля в Киеве будет открыта выставка, посвященная Дню сопротивления российской оккупации Крыма.

Источник: Мелинда Симмонс

Фото: Мелинда Симмонс

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