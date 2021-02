Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс поддержала украинцев в День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя и выложила в Twitter пост с хэштегом Крым это Украина.

Симмонс опубликовала сразу два сообщения на украинском и английском языках в которых заявила, что чтит память всех убитых, раненых и преследуемых.

Today Ukraine ???????? marks the Day of Resistance to the Occupation of Crimea & Sevastopol. We commemorate the 1000s of people who bravely protested Russia’s disgraceful land-grab from Ukraine, including those killed, injured and prosecuted for daring to say that #CrimeaIsUkraine

