Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підтримала українців у День опору окупації Криму і Севастополя та виклала у Twitter пост з хештегом Крим це Україна.

Сіммонс опублікувала одразу два повідомлення українською та англійською мовою у яких заявила, що вшановує пам’ять всіх вбитих, поранених і переслідуваних.

Today Ukraine ???????? marks the Day of Resistance to the Occupation of Crimea & Sevastopol. We commemorate the 1000s of people who bravely protested Russia’s disgraceful land-grab from Ukraine, including those killed, injured and prosecuted for daring to say that #CrimeaIsUkraine

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 26, 2021