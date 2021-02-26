Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підтримала українців у День опору окупації Криму і Севастополя та виклала у Twitter пост з хештегом Крим це Україна.

Сіммонс опублікувала одразу два повідомлення українською та англійською мовою у яких заявила, що вшановує пам’ять всіх вбитих, поранених і переслідуваних.

– Ми вшановуємо пам’ять тисяч людей, які хоробро протестували проти ганебного захоплення РФ українських земель, – зазначає Сіммонс.

Today Ukraine ???????? marks the Day of Resistance to the Occupation of Crimea & Sevastopol. We commemorate the 1000s of people who bravely protested Russia’s disgraceful land-grab from Ukraine, including those killed, injured and prosecuted for daring to say that #CrimeaIsUkraine — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 26, 2021

Позиції України щодо Криму підтримали також посольство Швейцарії та Державний секретар США Ентоні Блінкен.

День кримського спротиву російській окупації

26 лютого відзначаємо День кримського спротиву російській окупації, цю дату офіційно запровадив президент Володимир Зеленський у 2020 році.

Сьогодні великий український прапор запустять з материкової частини країни до окупованого півострову.

А 27 лютого у Києві буде відкрита виставка, присвячену Дню опору російській окупації Криму.

Джерело: Мелінда Сіммонс

Фото: Мелінда Сіммонс