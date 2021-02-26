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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Британія підтримала українців у День спротиву окупації Криму

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підтримала українців у День опору окупації Криму і Севастополя та виклала у Twitter пост з хештегом Крим це Україна.

Британія підтримала українців у День спротиву окупації Криму

Сіммонс опублікувала одразу два повідомлення українською та англійською мовою у яких заявила, що вшановує пам’ять всіх вбитих, поранених і переслідуваних.

– Ми вшановуємо пам’ять тисяч людей, які хоробро протестували проти ганебного захоплення РФ українських земель, – зазначає Сіммонс.

Позиції України щодо Криму підтримали також посольство Швейцарії та Державний секретар США Ентоні Блінкен.

День кримського спротиву російській окупації

26 лютого відзначаємо День кримського спротиву російській окупації, цю дату офіційно запровадив президент Володимир Зеленський у 2020 році.

Сьогодні великий український прапор запустять з материкової частини країни до окупованого півострову.

А 27 лютого у Києві буде відкрита виставка, присвячену Дню опору російській окупації Криму.

Джерело: Мелінда Сіммонс

Фото: Мелінда Сіммонс

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