Важнейшим ресурсом было время — военный о начале оккупации Крыма

Российская операция по оккупации и последующей аннексии Крымского полуострова продолжалась около месяца.

За это время на улицах появились “зеленые человечки”, которые впоследствии оказались военными Российской Федерации, а Кремль начал масштабную кампанию по дезинформации.

К сожалению, все мы знаем, чем это закончилось: проведением псевдореферендума, результатом которого стала аннексия Крыма Россией.

В интервью Фактам ICTV полковник Воздушных сил ВСУ, народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Юлий Мамчур рассказал, что происходило в период оккупации полуострова и какие настроения были среди военных.

Отличия “зеленых человечков”

— Обычно у военных одинаковая форма. Но они были без опознавательных знаков и очень плохо ориентировались в местных дорогах. У меня были определенные люди, которые мне давали эту информацию, в гражданском ходили вокруг нашего гарнизона — они очень много блуждали.

То есть очень плохо ориентировались, куда ехать, иногда переспрашивали местное население — как проехать к тому или иному объекту. Так можно было их отличить.

Мне трудно говорить о массовости (этого явления, — Ред.), я могу говорить только о том, что было вокруг моей воинской части. Потому что мы месяц просидели в сплошном окружении. И некоторую такую ​​информацию мне предоставляли мои подчиненные, переодевшись в гражданскую форму.

Проводили такие небольшие рейды, чтобы более-менее понимать, что происходит вокруг воинской части. Довольно много было тех, кто были завезены с других военных гарнизонов в Крым.

Знакомства с оккупантами

— Я знал преимущественно руководящий состав. Это были командиры авиационных бригад, потому что рядом с нашим аэродромом Бельбек был аэродром Кача, который подчинялся Черноморскому Флоту РФ.

Командира воинской части, базировавшейся в Севастополе, одного лично знал, мы с ним встречались на каких-то совещаниях еще в 2012 году. Командир это был 810 бригады морской пехоты. Их немного было руководителей, но их в лицо я узнавал.

Однако у меня не было никакого желания с ними коммуницировать. Конечно, их подсылали специально ко мне для того, чтобы склонить на сторону перехода к России. Поэтому никакого общения у меня с ними и не получилось. В первый же день я понял, почему они здесь находятся. Поэтому мы разошлись. И больше подобных попыток не было.

Действия в оккупации

— Тогда важнейшим ресурсом для Украинского государства было время. Его нельзя было ни за что купить. И поэтому мы понимали, что все наши действия дают возможность государству, руководству государства оценить обстановку и принять взвешенные решения, начать готовить страну к обороне, провести мероприятия мобилизационной подготовки.

Поэтому наши все действия были направлены на выполнение этой главной задачи: дать длительное время подготовить наши Вооруженные Силы к агрессии.

Решение в конце февраля — начале марта приходилось принимать в ограниченном кругу моих заместителей, чтобы не было утечек информации. И события 4 марта, этот поход был для того, чтобы показать обществу, что действительно происходит на Крымском полуострове.

По нашим данным, планы по тому, чтобы захватить военные части, были довольно ограничены по сроку. Где-то до 3 марта. С 3 марта началась массовая дезинформация в СМИ РФ, все военные части перешли на сторону России, и мы этим походом показали, что мы стоим, государственный флаг у нас на флагштоке, военные части отданы присяге.

Это имело эффект разрыва бомбы, потому что россияне не ожидали таких действий. И психологически они были не готовы, потому СМИ, которые тогда уже прорвались на территорию Крыма, смогли осветить эти события на весь мир. И резонанс был довольно большой. Нам трудно было спрогнозировать, к чему это приведет. Но получилось, что очень вовремя мы приняли это решение.

Не потерять боевой дух

— Люди были в отчаянии, чувствовалась неуверенность, каждый день мы проводили обычные совещания с руководящим составом, я до них доносил оперативную информацию, которая была в то время у меня, проводили построение личного состава, играли гимн, поднимали государственный флаг. И это дало возможность до 22 марта держать оборону в осаде.

После 22 марта было довольно трудно, потому что после псевдореферендума активность военных формирований РФ увеличилась. На видео штурма штаба моей воинской части было видно, что применялись спецназовцы. По форме одежды специалисты могут довольно четко проанализировать, что это за подразделения.

Применялась бронетехника, и в дальнейшем уже было трудно держать оборону. Но должен заявить, что мы фактически еще апрель-май месяц находились на территории военной части. Нам удалось из своей воинской части перевезти на материковую Украину часть самолетов.

А также — помочь соседней воинской части, которая базировалась в Кировском. Новым местом дислокации был аэродром Кульбакино в Николаеве, мы эти самолеты разместили там. Фактически приступили к восстановлению боеспособности.