Зеленский назначил Сергея Козыря главой Херсонской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.

Соответствующий указ №83/2021 глава государства подписал 1 марта.

Сергей Козырь стал заместителем главы Херсонской ОГА в 2019 году, а затем в 2020 году — временным главой Херсонской ОГА.

Владимир Зеленский пожелал Сергею Козырю успехов в работе, отметив, что Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и вручил служебное удостоверение в Офисе президента. По словам Зеленского, Козырь проявил себя во время работы на должности временного главы Херсонской ОГА.

Сергей Козырь — украинский деятель. Он родился в 1984 году в Донецке. Имеет три образования: по специальности Разработка месторождений полезных ископаемых, Финансы и Правоведение.

Трудовую деятельность начал в 2005 году на должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности шахтоуправления. Вскоре в 2005-2019 годах работал в сфере угольной отрасли. С сентября 2019 года Козырь был заместителем председателя Херсонской ОГА, а потом стал ее временным главой.

Скичко стал главой Черкасской ОГА

29 января 2021 Александр Скичко стал главой Черкасской областной государственной администрации. Соответствующий указ №38/2021 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Также в Офисе президента отметили, что Скичко провел встречу с Владимиром Зеленским, во время которой он получил свое служебное удостоверение.