Козицкий стал председателем Львовской ОГА – что известно о губернаторе

Максим Козицкий назначен главой Львовской областной государственной администрации.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область.

Козицкий родился в 1981 году во Львове. Имеет три высших образования по специальностям – Лечебное дело, Менеджмент организаций и Специалист по учету и аудиту.

Работал врачом-интерном по хирургии в Львовском национальном медицинском университете им. Данила Галицкого, затем врачом-методистом Львовского областного центра здоровья.

В 2007-2010 годах был членом наблюдательного совета, с 2010 до 2014 год заместителем генерального директора по общим вопросам ООО Укрнафтогазинвест.

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В 2014-2016 годах работал заместителем генерального директора ООО Прикарпатская энергетическая компания.

Как известно, Зеленский назначил Сергея Осачука председателем Черновицкой областной государственной администрации.