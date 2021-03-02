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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Налоговая амнистия и наказание за “минирование”: повестка дня Рады 2 марта

Во вторник, 2 марта, народные депутаты Украины соберутся на традиционное пленарное заседание Верховной Рады. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов, в частности законопроекты о налоговой амнистии и ужесточении наказания за информацию о ложном минировании объектов.

Верховна Рада

Факты ICTV подготовили повестку дня Верховной Рады на 2 марта 2021 года.

Заседание Верховной Рады 9 созыва — повестка дня

Среди прочего, народные депутаты Украины рассмотрят:

  • Пакет законопроектов от президента Украины Владимира Зеленского (№5153, №5151, №5155, №5156) о налоговой амнистии.
  • Проекты постановлений о назначении внеочередных выборов городских голов в пяти населенных пунктах.
  • Усиление ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (в частности речь идет о ложном минировании).
  • Проект закона №3761 относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями (предлагается освободить от налогообложения оборудование, которое ввозится на таможенную территорию Украины инвестором для реализации инвестиционного проекта).
  • Увеличение минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников.

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Кнопкодавство в Раде

В Верховной Раде заработает сенсорная кнопка, которая остановит проблему кнопкодавства. Депутаты смогут голосовать только персонально. Кроме того, в зале установили дополнительные камеры.

Также спикер парламента Дмитрий Разумков анонсировал обновление системы Рада.

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