Во вторник, 2 марта, народные депутаты Украины соберутся на традиционное пленарное заседание Верховной Рады. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов, в частности законопроекты о налоговой амнистии и ужесточении наказания за информацию о ложном минировании объектов.
Факты ICTV подготовили повестку дня Верховной Рады на 2 марта 2021 года.
Заседание Верховной Рады 9 созыва — повестка дня
Среди прочего, народные депутаты Украины рассмотрят:
- Пакет законопроектов от президента Украины Владимира Зеленского (№5153, №5151, №5155, №5156) о налоговой амнистии.
- Проекты постановлений о назначении внеочередных выборов городских голов в пяти населенных пунктах.
- Усиление ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (в частности речь идет о ложном минировании).
- Проект закона №3761 относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями (предлагается освободить от налогообложения оборудование, которое ввозится на таможенную территорию Украины инвестором для реализации инвестиционного проекта).
- Увеличение минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников.
Кнопкодавство в Раде
В Верховной Раде заработает сенсорная кнопка, которая остановит проблему кнопкодавства. Депутаты смогут голосовать только персонально. Кроме того, в зале установили дополнительные камеры.
Также спикер парламента Дмитрий Разумков анонсировал обновление системы Рада.