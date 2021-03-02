Во вторник, 2 марта, народные депутаты Украины соберутся на традиционное пленарное заседание Верховной Рады. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов, в частности законопроекты о налоговой амнистии и ужесточении наказания за информацию о ложном минировании объектов.

Факты ICTV подготовили повестку дня Верховной Рады на 2 марта 2021 года.

Заседание Верховной Рады 9 созыва — повестка дня

Среди прочего, народные депутаты Украины рассмотрят:

Пакет законопроектов от президента Украины Владимира Зеленского (№5153, №5151, №5155, №5156) о налоговой амнистии .

. Проекты постановлений о назначении внеочередных выборов городских голов в пяти населенных пунктах.

городских голов в пяти населенных пунктах. Усиление ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (в частности речь идет о ложном минировании).

Проект закона №3761 относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями (предлагается освободить от налогообложения оборудование, которое ввозится на таможенную территорию Украины инвестором для реализации инвестиционного проекта).

Увеличение минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников.

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Кнопкодавство в Раде

В Верховной Раде заработает сенсорная кнопка, которая остановит проблему кнопкодавства. Депутаты смогут голосовать только персонально. Кроме того, в зале установили дополнительные камеры.

Также спикер парламента Дмитрий Разумков анонсировал обновление системы Рада.