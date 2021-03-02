У вівторок, 2 березня, народні депутати України зберуться на традиційне пленарне засідання Верховної Ради. Парламентарі розглянуть низку важливих документів, зокрема законопроекти про податкову амністію та посилення покарання за інформацію про псевдомінування об’єктів.

Факти ICTV підготували порядок денний Верховної Ради на 2 березня 2021 року.

Засідання Верховної Ради 9 скликання – порядок денний

Серед іншого, народні депутати України розглянуть:

Пакет законопроектів від президента України Володимира Зеленського (№5153, №5151, №5155, №5156) щодо податкової амністії .

. Проекти постанов щодо призначення позачергових виборів міських голів у п’яти населених пунктах.

міських голів у п’яти населених пунктах. Посилення відповідальності за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (зокрема йдеться про псевдомінування ).

). Проект закону №3761 щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями (пропонується звільнити від оподаткування обладнання, що ввозитиметься на митну територію України інвестором для реалізації інвестиційного проекту).

Збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів.

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Кнопкодавство у Раді

У Верховній Раді запрацює сенсорна кнопка, яка зупинить проблему кнопкодавства. Депутати зможуть голосувати лише персонально. Крім того, у залі встановили додаткові камери.

Також спікер парламенту Дмитро Разумков анонсував оновлення системи Рада.