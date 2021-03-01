В Раде заработает сенсорная кнопка, которая cделает невозможным кнопкодавство

В Верховной Раде Украины с этой недели заработает специальная сенсорная кнопка, которая сделает невозможным неперсональное голосование и кнопкодавство.

Об этом на заседании согласительного совета сообщил спикер Дмитрий Разумков.

Установлена система прошла проверку соответствующей организации. Также для отслеживания нарушений во время голосования в зале установили дополнительные камеры.

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По его словам, одним из важных аспектов реформы Верховной Рады является невозможным именно кнопкодавство.

— Мы много об этом говорили. Что-то уже сделано, а что-то будет введено с этой недели, а именно установление камер, — отметил Разумков.

Кроме того, он сообщил, что происходит обновление системы Рада и есть несколько вариантов как отечественного, так и иностранного производства. Они позволяют использовать биометрические показатели человека, чтобы точно сделать невозможным кнопкодавство.

Кнопкодавство

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ообщил, что кнопкодавство является уголовным преступлением, поэтому если суд признает виновным в этом правонарушении народного депутата, то он автоматически потеряет свои полномочия.

В то же время Разумков выразил надежду, что в ближайшее время удастся привязать карточку депутата к конкретному месту, что позволит увидеть, с какого места или за кого проголосовал тот или иной депутат.