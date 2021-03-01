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Факты / Украина / Политика
Оксана Доротюк |

В Раде заработает сенсорная кнопка, которая cделает невозможным кнопкодавство

В Верховной Раде Украины с этой недели заработает специальная сенсорная кнопка, которая сделает невозможным неперсональное голосование и кнопкодавство.

В Раде заработает сенсорная кнопка, которая cделает невозможным кнопкодавство

Об этом на заседании согласительного совета сообщил спикер Дмитрий Разумков.

Установлена система прошла проверку соответствующей организации. Также для отслеживания нарушений во время голосования в зале установили дополнительные камеры.

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По его словам, одним из важных аспектов реформы Верховной Рады является невозможным именно кнопкодавство.

— Мы много об этом говорили. Что-то уже сделано, а что-то будет введено с этой недели, а именно установление камер, — отметил Разумков.

Кроме того, он сообщил, что происходит обновление системы Рада и есть несколько вариантов как отечественного, так и иностранного производства. Они позволяют использовать биометрические показатели человека, чтобы точно сделать невозможным кнопкодавство.

Кнопкодавство

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ообщил, что кнопкодавство является уголовным преступлением, поэтому если суд признает виновным в этом правонарушении народного депутата, то он автоматически потеряет свои полномочия.

В то же время Разумков выразил надежду, что в ближайшее время удастся привязать карточку депутата к конкретному месту, что позволит увидеть, с какого места или за кого проголосовал тот или иной депутат.

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