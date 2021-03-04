Киев может попасть в оранжевую зону карантина. Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Рубан отметил, что решение о включении столицы в оранжевую зону карантина будет приниматься государственной комиссией ТЭБ и ЧС.

— Есть все перспективы для попадания Киева в оранжевую зону. Принимаются все необходимые меры по недопущению этого, — заявил Рубан.

За вчера в столице зафиксировали резкий рост заболеваемости Covid-19. По состоянию на 4 марта в Киеве подтвердили 868 новых случаев коронавируса, тогда как днем ранее было 655.

Сейчас столица Украины находится в желтой зоне карантина.

Оранжевый уровень не предполагает введения дополнительных карантинных ограничений. Они остаются такими же, как и в желтой зоне карантина. Но этот уровень указывает на то, что регион рискует попасть в красную зону.

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По состоянию на 4 марта в красной зоне карантина находятся три области: Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская.

В оранжевой зоне оказались семь областей: Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская и Тернопольская области.

Город Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области — в желтой карантинной зоне.

Больше об адаптивном карантине, и какие ограничения действуют в каждой зоне читайте в материале Фактов ICTV.