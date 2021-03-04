Рубан зазначив, що рішення щодо включення столиці до помаранчевої зони карантину буде ухвалюватися державною комісією ТЕБ та НС.

Київ може потрапити до помаранчевої зони карантину. Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

— Є всі перспективи для потрапляння міста Києва в помаранчеву зону. Вживаються всі необхідні заходи щодо недопущення цього, – заявив Рубан.

За вчора у столиці зафіксували різке зростання захворюваності Covid-19. Станом на 4 березня у Києві підтвердили 868 нових випадків коронавірусу, тоді як днем раніше було 655.

Наразі столиця України перебуває у жовтій зоні карантину.

Помаранчевий рівень не передбачає запровадження додаткових карантинних обмежень. Вони залишаються такими ж, як і у жовтій зоні карантину. Але цей рівень вказує на те, що регіон ризикує потрапити до червоної зони.

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Станом на 4 березня у червоній зоні карантину перебувають три області: Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська.

У помаранчевій зоні опинилися сім областей: Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська та Тернопільська області.

Місто Київ, Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області – у жовтій карантинній зоні.

Більше про адаптивний карантин, та які обмеження діють у кожній зоні читайте у матеріалі Фактів ICTV.