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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Еще одна область попала в красную зону карантина

Житомирская область стала третьей, которая попала в красную карантинную зону с соответствующими ограничениями.

коронавірус, карантин

Такое решение приняла 1 марта государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно решению, 3 марта с 00.00 на территории Житомирской области вводится красный уровень эпидемической опасности и применяются соответствующие ограничительные меры.

За последнюю неделю в регионе провели почти 6 тыс. ПЦР-тестов и получили 2 716 больных коронавирусом.

Только за последние четыре недели количество больных увеличилось втрое.

Пост Немчінова

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Адаптивный карантин в Украине: семь областей на грани красной зоны

26 февраля Минздрав обновил зоны карантина в Украине. В красной зоне остаются две области — Ивано-Франковская и Черновицкая.

В оранжевой зоне оказались восемь областей: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская и Тернопольская области.

Город Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области – в желтой карантинной зоне.

Фото: Pexels

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