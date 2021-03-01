Житомирская область стала третьей, которая попала в красную карантинную зону с соответствующими ограничениями.

Такое решение приняла 1 марта государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно решению, 3 марта с 00.00 на территории Житомирской области вводится красный уровень эпидемической опасности и применяются соответствующие ограничительные меры.

За последнюю неделю в регионе провели почти 6 тыс. ПЦР-тестов и получили 2 716 больных коронавирусом.

Только за последние четыре недели количество больных увеличилось втрое.

26 февраля Минздрав обновил зоны карантина в Украине. В красной зоне остаются две области — Ивано-Франковская и Черновицкая.

В оранжевой зоне оказались восемь областей: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская и Тернопольская области.

Город Киев, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области – в желтой карантинной зоне.