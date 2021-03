Вы не частное лицо с пивом: в Словакии осудили премьера за “шутку” об Украине

Премьер-министр Словакии Игорь Матович официально извинился перед Украиной за свои высказывания относительно Закарпатья.

В своем Twitter политик подчеркнул, что Словакия была и остается другом Украины.

Свою “шутку” Матович назвал неуместной, а уважение к международному праву — обязательным для всех.

После слов извинений премьер-министр Словакии отметил официальные страницы президента Владимира Зеленского и главы МИД Дмитрия Кулебы.

Slovakia’s position on Ukraine’s territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словаччина — твій друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba ????????????????

— Igor Matovic (@i_matovic) March 4, 2021