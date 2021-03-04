Вы не частное лицо с пивом: в Словакии осудили премьера за “шутку” об Украине

Премьер-министр Словакии Игорь Матович официально извинился перед Украиной за свои высказывания относительно Закарпатья.

В своем Twitter политик подчеркнул, что Словакия была и остается другом Украины.

Свою “шутку” Матович назвал неуместной, а уважение к международному праву — обязательным для всех.

После слов извинений премьер-министр Словакии отметил официальные страницы президента Владимира Зеленского и главы МИД Дмитрия Кулебы.

Slovakia’s position on Ukraine’s territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словаччина — твій друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba ???????????????? — Igor Matovic (@i_matovic) March 4, 2021

— Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение к международному праву является обязательным. Извините всех Украинских моей неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словакия — твой друг.

Извинения Игоря Матовича было опубликовано 4 марта после 12.00 дня по киевскому времени. Вечером 3 марта в своем Facebook перед Украиной извинился министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Реакция СМИ и соцсетей

Пресса Словакии негативно отреагировала на скандал, связанный с высказыванием Игоря Матовича о российской вакцине от коронавируса Sputnik V и украинском Закарпатье.

Журналисты издания Spectator отметили, что в 2014 году Россия аннексировала Крым и решила длительную войну на Востоке Украины, которая унесла тысячи жизней.

Словацкие пользователи соцсетей также не остались в стороне скандала относительно Закарпатья.

В частности, большинство пользователей осудили “затяжное молчание” премьер-министра, обвинив его в антиукраинских взглядах.

— Если кто-то не понял, что он премьер-министр страны, а не частное лицо с пивом в Модранце, то это действительно печально.

В то же время многие поблагодарили главу МИД Ивана Корчока за сознательную позицию и быстрое реагирование.

— Спасибо за то, что вы пытаетесь сделать все возможное профессионально и исправить примитивное поведение премьер-министра. Вчера он опубликовал восемь публикаций в Facebook, и ни одна из них не была посвящена нашим украинским друзьям.

Кроме этого, на скандал с Игорем Матовичем отреагировал и посол Украины в Словакии: Юрий Мушка подал соответствующий демарш в словацкой МИД.

Фото: Igor Matovic