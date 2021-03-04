Неудачная шутка: МИД Словакии извинился перед Украиной за высказывания о Закарпатье

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной за неудачную шутку премьер-министра Игоря Матовича.

В своем Facebook глава МИД отметил, что также извинился перед Дмитрием Кулебой лично.

Заявление премьер-министра Словакии Корчок назвал “неуместным”.

— Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины. Еще мне жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве довольно хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения.

Отразится ли эта ситуация на международных отношениях Украины и Словакии, пока неизвестно.

Что сказал премьер Словакии об Украине

В одном из интервью премьер-министр Игорь Матович заявил, что “пообещал РФ Закарпатскую Украину” за поставки российской вакцины от коронавируса в Словакию.

Уже через минуту Матович объяснил, что это шутка, и никаких подобных обещаний не было.

Как заявил впоследствии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, подобными высказываниями Игорь Матович “портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией”.

Министр иностранных дел Украины добавил, что более уместными были бы “обещания” об обмене российской вакцины на регионы Словакии.