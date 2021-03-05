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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Педагогов вакцинируют от Covid-19 до начала учебного года — Степанов

Вакцинация педагогов от Covid-19 запланирована на втором этапе — это сентябрь-октябрь, однако Минздрав сделает это до начала следующего учебного года.

Вчителька у школі

Об этом заявил в Верховной Раде министр здравоохранения Максим Степанов.

— Когда будет второй этап при поставке соответствующих объемов вакцины, мы сразу будем подключать третий этап, потом, соответственно, четвертый этап. Что касается педагогов, мы должны это сделать до начала следующего учебного года, — подчеркнул он.

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Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля препаратом компании AstraZeneca.

По состоянию на 5 марта вакцинировали 2 680 человек, а всего с начала кампании прививки получили 9 568 украинцев.

Наибольшее количество прививок за сутки — в Днепропетровской области (350), а с начала вакцинации — в Донецкой (840).

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