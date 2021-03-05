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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Освітян вакцинують від Covid-19 до початку навчального року – Степанов

Вакцинація освітян від Covid-19 запланована на другому етапі – це вересень-жовтень, проте МОЗ зробить це до початку наступного навчального року.

Вчителька у школі

Про це заявив у Верховній Раді міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Коли буде другий етап при постачанні відповідних обсягів вакцини, ми відразу будемо підключати третій етап, потім, відповідно, четвертий етап. Що стосується освітян, ми повинні це зробити до початку наступного навчального року, – наголосив він.

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