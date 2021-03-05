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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Украинцы смогут получить двойное гражданство со странами ЕС — Кулеба

Украинцы смогут получить двойное гражданство со странами Европейского Союза. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

— Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, странами мира, которые являются для нас дружественными, которые не представляют для нас никакой угрозы.

Кулеба добавил, что список будет зависеть от определенных критериев, но Российская Федерация в него не войдет.

— Есть одно исключение — государство-агрессор. С ним не может идти речь о каком-либо двойном гражданстве.

Украинцы, которые выехали в другие страны, смогут получить там паспорт, при этом не потеряв гражданство Украины. Однако для депутатов и политиков будут устанавливать ограничения.

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Двойное гражданство в Украине

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о двойном гражданстве. Предварительно решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

В документе Зеленский поручил правительству создать законопроекты, запрещающие занимать должности в органах власти и местного самоуправления людям с паспортами нескольких стран.

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