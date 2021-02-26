Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо собрать саммит Нормандской четверки.

Об этом Кулеба заявил на на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дриану в Париже.

По мнению министра, лучшим примером выполнения решения Нормандского саммита 2019 является открытие КПВВ в Счастье и в Золотом, которые сейчас закрыты с российской стороны.

— Мы убеждены, что для того, чтобы сдвинуть дело с места, необходим саммит Нормандской четверки, потому что, несмотря на все приложенные усилия на других уровнях, мы понимаем, что для следующего шага вперед нужное решение, которого нужно достигать за столом с Владимиром Путиным, — отметил Кулеба.

Встреча Нормандской четверки

11 февраля Владимир Зеленский во время рабочего визита в Донецкую область заявил, что принятие Плана совместных шагов по урегулированию ситуации на Донбассе, который предложила украинская сторона ТКГ, должно приблизить следующую встречу нормандской четверки.

Президент также отметил, что образец этого плана был отправлено всем сторонам.

Фото: Дмитрий Кулеба