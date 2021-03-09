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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

МОЗ оновив показники регіонів щодо Сovid-19: які області у червоній зоні

В Україні оновили показники регіонів щодо поширення коронавірусу. Чотири області потрапили до червоної зону, у помаранчевій – дев’ять.

коронавірус в україні

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 9 березня до червоної зони потрапили такі області: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

У помаранчевій зоні опинилися Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області.

Решта регіонів залишаються у жовтій зоні, а саме: Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

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Відповідно до даних МОЗ, станом на 9 березня в Україні показник госпіталізацій перевищений у столиці та восьми областях. Наразі у Вінницькій області він становить 118,3 на 100 тис. населення за норми 60.

У Житомирській (88 на 100 тис. населення), Закарпатській (95,6), Івано-Франківській (147), Миколаївській (72,7), Тернопільській (60,1), Хмельницькій (68,3) і Чернівецькій (99,8) областях.

Зони карантину

Коронавірус в Україні

9 березня на коронавірус в Україні захворіла 3 261 особа. Загалом за весь час пандемії було зафіксовано 1 410 061 випадок Сovid-19.

За добу в Україні подолали коронавірусну хворобу 975 осіб, загалом – 1 199 229. Від ускладнень, які викликав коронавірус, померли за день 76 українців, за весь час пандемії зафіксували 27 204 летальних випадки.

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