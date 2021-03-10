Украина опровергла информацию, обнародованную председателем Комитета госбезопасности Беларуси Иваном Тертелем, о якобы поставках крупных партий оружия.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, спецслужбы, подконтрольные самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко, продолжают пугать белорусский народ фейками о надуманном внешнем враге.

– Полная чушь, которая уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об “оружии из Украины”, – написал дипломат в Twitter.

Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про «зброю з України». Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом. https://t.co/UySrXkQr2S — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021

Накануне в эфире местного телевидения глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что из Украины в Беларусь якобы поставлялись огромные партии оружия для проведения терактов.

Он также сказал, что Украина игнорируют запросы КГБ в отношении лиц, которых белорусский режим называет экстремистами.