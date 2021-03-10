Україна спростувала інформацію, оприлюднену головою Комітету держбезпеки Білорусі Іваном Тертелем, про нібито постачання великих партій зброї.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, спецслужби, підконтрольні самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку, продовжують лякати білоруський народ фейками про надуманого зовнішнього ворога.

– Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про “зброю з України”, – написав дипломат у Twitter.

Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про «зброю з України». Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом. https://t.co/UySrXkQr2S — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021

Напередодні в ефірі місцевого телебачення глава Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що з України в Білорусь нібито поставлялися величезні партії зброї для проведення терактів.

Він також сказав, що Україна ігнорує запити КДБ щодо осіб, яких білоруський режим називає екстремістами.