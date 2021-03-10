PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Це нісенітниця: Україна спростувала інформацію про постачання зброї в Білорусь

Україна спростувала інформацію, оприлюднену головою Комітету держбезпеки Білорусі Іваном Тертелем, про нібито постачання великих партій зброї.

МЗС

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, спецслужби, підконтрольні самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку, продовжують лякати білоруський народ фейками про надуманого зовнішнього ворога.

– Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про “зброю з України”, – написав дипломат у Twitter.

 

Читайте
Білоруський інформатор дав Україні свідчення щодо вбивства Шеремета - Аваков

Напередодні в ефірі місцевого телебачення глава Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що з України в Білорусь нібито поставлялися величезні партії зброї для проведення терактів.

Він також сказав, що Україна ігнорує запити КДБ щодо осіб, яких білоруський режим називає екстремістами.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка