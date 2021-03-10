Укрзализныця готова запустить дополнительные спецрейсы в красные зоны адаптивного карантина.

Это произойдет при условии увеличения количества областей в красных зонах, сообщил исполняющий обязанности члена правления Укрзализныци, директор филиала Пассажирская компания Александр Перцовский на пресс-конференции.

— Если новые районы будут попадать в красную зону, уже наработан механизм — Минздрав и Мининфраструктуры быстро согласовывают, и мы сообщаем даты, — отметил Александр Перцовский.

Он также добавил, что на спецрейсы билеты будут продавать в объеме 50%, чтобы гарантировать безопасную перевозку пассажиров.

Красная зона адаптивного карантина

9 марта Кабинет министров Украины сообщил о расширении ограничений в красной зоне карантина, касающихся общественного транспорта.

Запрещается осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров, кроме транзитных перевозок.