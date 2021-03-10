Укрзалізниця готова запустити додаткові спецрейси до червоних зон адаптивного карантину.

Це відбудеться за умови збільшення кількості областей у червоних зонах, повідомив виконувач обов’язків члена правління Укрзалізниці, директор філії Пасажирська компанія Олександр Перцовський на прес-конференції.

– Якщо нові райони будуть потрапляти до червоної зони, вже напрацьовано механізм – МОЗ та Мінінфраструктури швидко погоджують, ми повідомляємо дати, – зазначив Олександр Перцовський.

Він також додав, що на спецрейси квитки продаватимуть у обсязі 50%, щоб гарантувати безпечне перевезення пасажирів.

Червона зона адаптивного карантину

9 березня Кабінет міністрів України повідомив про розширення обмежень у червоній зоні карантину, які стосуються громадського транспорту.

Забороняється здійснення регулярних та нерегулярних транспортних перевезень пасажирів, окрім транзитних перевезень.