PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Укрзалізниця готова запустити додаткові спецрейси в червоні зони

Укрзалізниця готова запустити додаткові спецрейси до червоних зон адаптивного карантину.

Укрзалізниця потяг

Це відбудеться за умови збільшення кількості областей у червоних зонах, повідомив виконувач обов’язків члена правління Укрзалізниці, директор філії Пасажирська компанія Олександр Перцовський на прес-конференції.

– Якщо нові райони будуть потрапляти до червоної зони, вже напрацьовано механізм – МОЗ та Мінінфраструктури швидко погоджують, ми повідомляємо дати, – зазначив Олександр Перцовський.

Він також додав, що на спецрейси квитки продаватимуть у обсязі 50%, щоб гарантувати безпечне перевезення пасажирів.

Червона зона адаптивного карантину

9 березня Кабінет міністрів України повідомив про розширення обмежень у червоній зоні карантину, які стосуються громадського транспорту.

Забороняється здійснення регулярних та нерегулярних транспортних перевезень пасажирів, окрім транзитних перевезень.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка