Карантин в Украине: что изменилось за год ограничений

Незадолго до объявления пандемии Covid-19 в Украине зафиксировали первый случай заболевания, из-за чего уже с 12 марта государство ввело жесткий локдаун, который длился около месяца.

И сегодня Украина продолжает жить в условиях карантина, но уже адаптивного. Всем пришлось быстро приспосабливаться к новым условиям жизни.

Уже год мы пребываем в новых реалиях и, даже несмотря на начало кампании по вакцинации от Covid-19, мы вряд ли вернемся к условиям, при которых жили до пандемии.

Факты ICTV рассказывают, как изменилась жизнь за год карантина и какие изменения нас могут ждать в дальнейшем.

Изменения в повседневной жизни

Конечно, самым большим изменением в нашей жизни стала необходимость носить маски в общественных местах. Их восприятие быстро изменилось – всего за несколько месяцев.

До пандемии их рекомендовали носить только в случаях, когда у человека проявлялись симптомы болезни, но после того, как ученые узнали, что Covid-19 может протекать бессимптомно, маски стали неизменным атрибутом нашей повседневности.

Кроме одноразовых медицинских масок в быту появились и многоразовые маски из ткани, которые хотя и не так хорошо защищают окружающих, все же являются прекрасным компромиссным решением, которое хорошо влияет на уменьшение темпов распространения заболевания.

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Пришлось приспосабливаться и в рабочей сфере. Многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу, на которой значительная часть остается и по сей день.

В связи с этим мы открыли для себя новые программы для общения не только на работе, но и за ее пределами. Skype, Zoom, Telegram и многие другие приложения мы до сих пор используем для общения с близкими и друзьями.

Всему бизнесу пришлось приспосабливаться к новым реалиям. Обязательные маски для персонала, постоянная дезинфекция, переориентация на онлайн-заказы – это далеко не полный список вещей, которые ввели во время карантина, чтобы “выжить” в этих сложных условиях.

Также за время карантина мы научились лучше разбираться в фейковых новостях. По меньшей мере, касающихся коронавирусной болезни.

Согласно исследованию Американского журнала тропической медицины и гигиены, на середину 2020 года в сети циркулировало более 2 тыс. различных недостоверных статей.

Исследователи видят связь между их существованием и тысячами госпитализаций и смертей из-за “советов”, о которых рассказывали в фейковых материалах.

Конечно, на это повлиял еще один фактор, который появился за время карантина.

Удар по психике

Пожалуй, самым значительным ударом для каждого человека стало его психическое состояние. Даже те, кто не привык часто выходить на улицу, ощутили последствия карантина, когда нельзя даже посидеть в кафе с другом за чашкой кофе.

Длительное пребывание дома и общенациональные ограничения привели к тому, что начало увеличиваться количество людей, которые сообщали о депрессии и тревожности.

Исследование, опубликованное Центром по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), показало, что 41% опрошенных жителей США сообщал хотя бы об одном из симптомов, свидетельствующих о проблемах с психическим здоровьем.

Больше всего проблем наблюдалось у людей в возрасте 18-24 лет. Около 63% сообщали о симптомах тревожности или депрессивного расстройства. Ученые не смогли установить точную причину увеличения количества психических расстройств, но предположили, что такие факторы, как самоизоляция, закрытие учебных заведений, боязнь подхватить Covid-19, безработица могли негативно повлиять на человеческую психику.

Хотя в исследовании речь идет только о Соединенных Штатах, нельзя исключать, что локдаун в Украине привел к увеличению нагрузки на психику граждан.

В одно мгновение изменилась жизнь миллионов украинцев, и это точно не могло не сказаться на их психике.

Не без позитива

Однако не обошлось и без положительных моментов, особенно когда речь идет о сфере здравоохранения. В комментарии Фактам ICTV председатель правления ОО Платформа Здоровья Тимофей Бадиков рассказал, что всего за год карантина для развития инфекционной отрасли было сделано больше, чем за последние 25 лет.

– Увеличился инфекционный контроль. Многие заведения приняли планы по инфекционному контролю, есть поддержка местной власти, в частности в вопросе закупки средств индивидуальной защиты. Инфекционные больницы и инфекционные отделения, хотя этого и не было в планах медреформы, за год лучше реформировали, чем за последние 25 лет. За счет ковидного фонда, международной поддержки, местных бюджетов отремонтировали помещения, оснастили их оборудованием и научили врачей, – говорит Бадиков.

С начала национальных локдаунов в мире велась работа для того, чтобы как можно скорее создать вакцину от Covid-19. Хотя препараты до сих пор находятся на третьей фазе клинических испытаний, их лицензируют для использования в экстренных случаях.

Менее чем за год ученые со всего мира смогли создать безопасные препараты для борьбы с коронавирусом. Обычно на подобное потребовались бы годы или даже десятилетия.

Возможно, подобный подход сохранится и для создания других лекарств от различных болезней, которые давно циркулируют в мире.

Ограничения, с которыми мы живем уже год, привели к тому, что украинцы стали лучше заботиться о своем здоровье.

Частично это связано с теми правилами безопасности, которые просят соблюдать с начала пандемии. Они помогают предотвращать не только распространение Covid-19, но и других болезней.

– Уровень смертности снизился по многим болезням, в частности инфекционным заболеваниям. Карантин, ношение масок положительно влияют на снижение уровня смертности от ряда болезней, – говорит председатель правления ОО Платформа Здоровье.

Остается только надеяться на то, что даже после завершения пандемии люди сохранят подобные привычки.

Конечно же, позитив проявился не только в медицинской сфере. Снижение мобильности населения, остановка заводов и фабрик привели к тому, что уже через несколько недель после начала карантина в странах наблюдалось значительное снижение выбросов углекислого газа.

Благодаря этому руководства государств начали обращать больше внимания на проблемы загрязнения окружающей среды. Мировые лидеры начали заявлять, что займутся этим вопросом после завершения пандемии.

В планах некоторых стран даже полный запрет продажи новых авто, работающих на бензине и дизеле, который должен вступить в силу до 2035 года.

Изменений не избежать

С течением времени становится ясно, что мы вряд ли сможем полностью вернуться к той жизни, которая была до пандемии.

Это касается не только нашего образа жизни, но и глобальных процессов. Например, медицинская реформа, которая давно идет в Украине, может значительно преобразиться из-за новых вызовов, которые принес с собой коронавирус.

– В прошлом году приняли национальную концепцию электронного здравоохранения, в настоящее время согласовывается план внедрения. Реформа не двигалась, ведь не работала в нормальном режиме электронная система здравоохранения. В 2020 году благодаря Минздраву наконец-то получили стратегический документ, где четко указано, куда и как двигаться. Самое главное – это понимают международные партнеры, разработчики, представители медицинского сообщества. Когда будет утвержден план, то можно будет говорить о его поэтапной реализации, – рассказывает Бадиков.

Нельзя ждать и того, что Covid-19 исчезнет после завершения кампании по вакцинации. Да, в ВОЗ прогнозируют, что к 2022 пандемия завершится, однако болезнь будет оставаться с нами и в дальнейшем, просто мы уже будем знать, как ей противостоять, и угроза после массовой вакцинации потенциально станет меньше.

Однако в мире уже начались необратимые изменения, касающиеся, например, диджитализации жизни. В частности, это касается работы.

После того, как привычную для офисов коммуникацию полностью перевели в онлайн, вряд ли мы увидим возвращение к старым методам после пандемии. Скорее всего, все меньше и меньше людей будут ходить на работу.

Исключение будут делать только для тех профессий, которые требуют непосредственного пребывания на рабочем месте (кассиры, повара, официанты, врачи и т.д.) или когда без присутствия работника не обойтись.

Конечно, эти изменения должны повлиять и на то, как работает экономика не только отдельных стран, но и мира.

– Мир после Covid-19 вряд ли вернется к тому состоянию, которое было до пандемии. Многие тренды в мировой экономике только ускоряются в результате воздействия пандемии, – считает директор Глобального института МакКинси Джеймс Маника.

Сейчас трудно сказать, как изменится мировая экономика. Кто-то говорит о том, что нужно отходить от глобализации, а кому-то на ум приходит то, что страны должны проводить ее, не сосредотачиваясь на одной стране.

Вспомним Китай и начало пандемии. Когда остановились китайские фабрики, сразу начались проблемы с цепью поставок различных товаров. Вполне возможно, что в будущем государства будут искать и других партнеров в различных сферах.

Никто не исключает, что через несколько десятков лет нас может ожидать новая пандемия, поэтому важным фактором должна быть и подготовка к подобному развитию событий.

– Проверка на вирусы, скорее всего, станет частью нашей жизни, подобно тому, как меры безопасности стали нормой после теракта 11 сентября. Важно инвестировать в инфраструктуру, необходимую для выявления будущих вспышек вирусов. Эти инвестиции защитят экономику, если иммунитет к Covid-19 окажется временным, – считает профессор по международным финансам в Школе менеджмента Келлога Сержиу Ребелло.

Мы переживаем действительно историческое событие, которое навсегда изменит жизнь не только граждан Украины, но и всего мира.

В мире уже начались изменения, которые будут формировать нашу повестку дня еще не один десяток лет. Вряд ли мы когда-либо вернемся к “нормальной” жизни.

Вместо этого мы создадим новые нормы. Какими они будут – покажет время. Пандемия и карантин не только доставили нам значительные проблемы, но и дали толчок для движения вперед и решения многих вопросов, на которые мы раньше закрывали глаза.

Вместо этого мы создадим новые нормы. Какими они будут – покажет время. Пандемия и карантин не только доставили нам значительные проблемы, но и дали толчок для движения вперед и решения многих вопросов, на которые мы раньше закрывали глаза.