Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ ПриватБанк.
Подозрения согласовала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ ПриватБанк, тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить $314,9 млн (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.
Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка и предоставления вида законности этой схеме бывшие высокопоставленные банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.
Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.
Указанная схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента ПриватБанка, который разоблачили детективы НАБУ.
Первый касался схемы вывода почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.
Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: бывший председатель правления ПриватБанка, два его заместителя и два руководителя департаментов.
Экс-глава ПриватБанка является подозреваемым в обоих эпизодах.
На имущество подозреваемых пока наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба.
Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.
Национализация Приватбанка
В 2016 году состоялась национализация Приватбанка, крупнейшей финансовой компании в Украине. Соответствующее решение приняло правительство.
С тех пор бывшие владельцы банка требуют у государства компенсации за убытки и заявляют о нарушении закона.
Источник: НАБУ
Фото: Приватбанк