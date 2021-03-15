Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ ПриватБанк.

Подозрения согласовала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ ПриватБанк, тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить $314,9 млн (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка и предоставления вида законности этой схеме бывшие высокопоставленные банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица.

Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Указанная схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента ПриватБанка, который разоблачили детективы НАБУ.

Первый касался схемы вывода почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.

Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: бывший председатель правления ПриватБанка, два его заместителя и два руководителя департаментов.

Экс-глава ПриватБанка является подозреваемым в обоих эпизодах.

На имущество подозреваемых пока наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба.

Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.

Национализация Приватбанка

В 2016 году состоялась национализация Приватбанка, крупнейшей финансовой компании в Украине. Соответствующее решение приняло правительство.

С тех пор бывшие владельцы банка требуют у государства компенсации за убытки и заявляют о нарушении закона.

Источник: НАБУ

Фото: Приватбанк