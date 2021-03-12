Арест с возможностью внесения залога. Апелляционная палата ВАСУ оставил без изменений меру пресечения для Владимира Яценко — экс-первого заместителя председателя правления Приватбанка, которого подозревают в растрате почти 137 млн грн.

Апелляционную жалобу защитников Яценко на постановление Высшего антикоррупционного суда от 25 февраля о применении меры пресечения в виде содержания под стражей оставили без удовлетворения.

Суд также отклонил жалобу о признании незаконным задержания Яценко.

Высший антикоррупционный суд 25 февраля избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя Приватбанка Владимиру Яценко в виде содержания под стражей до 22 апреля с альтернативой залога в размере 52,2 млн грн.

Детективы НАБУ задержали Владимира Яценко 22 февраля в Борисполе. Он пытался покинуть Украину на частном самолете, вылетев из Днепра в Вену.

Перед этим генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины — Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.