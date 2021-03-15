Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ ПриватБанк.

Підозри погодила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Слідство встановило, що в грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ ПриватБанк, тодішній голова правління банку розпорядився перерахувати $314,9 млн (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивами двом компаніям-агротрейдерам.

Для прикриття фактичної розтрати коштів ПриватБанку й надання вигляду законності цій схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов’язаної з банком юридичної особи.

Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.

Зазначена схема є другим епізодом злочинної діяльності топ-менеджменту ПриватБанку, який викрили детективи НАБУ.

Перший стосувався схеми з виведення майже 140 млн грн через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію.

Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності в обох епізодах притягнуто п’ятеро осіб: колишній голова правління ПриватБанку, два його заступники та два керівники департаментів.

Екс-очільник ПриватБанку є підозрюваним в обох епізодах.

На майно підозрюваних осіб наразі накладено тимчасовий арешт для відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.

Націоналізація Приватбанку

У 2016 році відбулася націоналізація Приватбанку, найбільшої фінансової компанії в Україні. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Відтоді колишні власники банку вимагають у держави компенсації за збитки та заявляють про порушення закону.

Джерело: НАБУ

Фото: Приватбанк